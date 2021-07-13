Федерер из-за травмы пропустит Олимпиаду в Токио

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио из-за травмы.

«Во время сезона травяных кортов я, к сожалению, повредил колено, и я согласился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио», — написал Федерер в Instagram.

По его словам, он очень разочарован, так как для него всегда большая честь представлять Швейцарию на таких соревнованиях.

«Я уже начал реабилитацию в надежде вернуться в тур этим летом. Желаю всей швейцарской команде удачи. Буду болеть издалека. Как всегда, вперёд, Швейцария», — добавил Федерер.

Федерер является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема.

Ранее Новак Джокович прокомментировал повторение рекорда Федерера и Рафаэля Надаля.