Федерер из-за травмы пропустит Олимпиаду в Токио

Короткая ссылка
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил, что не сможет принять участие в Олимпийских играх в Токио из-за травмы.
Федерер из-за травмы пропустит Олимпиаду в Токио
  • Reuters

«Во время сезона травяных кортов я, к сожалению, повредил колено, и я согласился с тем, что должен отказаться от участия в Олимпийских играх в Токио», — написал Федерер в Instagram.

По его словам, он очень разочарован, так как для него всегда большая честь представлять Швейцарию на таких соревнованиях.

«Я уже начал реабилитацию в надежде вернуться в тур этим летом. Желаю всей швейцарской команде удачи. Буду болеть издалека. Как всегда, вперёд, Швейцария», — добавил Федерер.

Федерер является 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема.

Ранее Новак Джокович прокомментировал повторение рекорда Федерера и Рафаэля Надаля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить