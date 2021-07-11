Джокович прокомментировал повторение рекорда Федерера и Надаля

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Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями от повторения рекорда швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля по завоеванию титулов турниров Большого шлема.
Джокович прокомментировал повторение рекорда Федерера и Надаля
  • Reuters

«Это означает, что никто из нас троих не остановится. Роджер и Рафа — легенды, они являются причиной того, что сегодня я нахожусь там, где нахожусь», — заявил Джокович после финального матча Уимблдона.

Джокович обыграл в финале итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Таким образом, Джокович шестой раз в карьере выиграл Уимблдонский турнир. Кроме того, он в 20-й раз в карьере выиграл турнир Большого шлема.

Ранее сообщалось, что Джокович сравнялся с Федерером и Надалем по титулам на турнирах Большого шлема.

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