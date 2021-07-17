Овечкин отреагировал на слухи о возможном обмене Кузнецова из «Вашингтона»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возможном обмене своего соотечественника и одноклубника Евгения Кузнецова.

По его мнению, Кузнецов является важным игроком клуба и знает, что партнёры по команде поддержат его в любой ситуации.

«То, что про Кузю говорят… Ну слушайте, про всех много что говорят. Не нужно обращать внимания на такие разговоры. Нужно работать и исправлять ситуацию», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

До этого в прессе появилась информация, что «Кэпиталз» может обменять Кузнецова на другого форварда из России — Евгения Тарасенко, выступающего за «Сент-Луис Блюз».

Ранее Овечкин рассказал по поводу переговоров с «Вашингтоном» о новом контракте.