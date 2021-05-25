Овечкин заявил, что хочет завершить карьеру в «Вашингтоне»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хотел бы завершить карьеру в своём нынешнем клубе.

«Спокоен относительно переговоров по контракту. У нас ещё есть время. Я хочу завершить карьеру здесь», — приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пелл в Twitter.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, а его текущий контракт с клубом истекает по окончании нынешнего сезона. В 2018 году россиянин впервые стал вместе с «Вашингтоном» победителем плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завоевал Кубок Стэнли.

Ранее Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли.