Хоккеист Сергачёв вспомнил о самых нелюбимых упражнениях на сборах в России

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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился воспоминаниями о летних предсезонных сборах в России.
Хоккеист Сергачёв вспомнил о самых нелюбимых упражнениях на сборах в России
  • Reuters

«Самое нелюбимое на русских сборах? Пять станций за футбольными воротами — 25 секунд ты работаешь. Блин толкаешь 25 килограмм, отжимания. Это не городок, нет. Вот эту ерунду сделал, всё закончили — и 16 по 400 метров. Вот это ублюдство я никогда в жизни не забуду», — заявил Сергачёв на YouTube-канале «Черкас Атлант».

Хоккеист признался, что, когда он только начинал играть, его также заставляли бороться с более опытными и мощными.

«То есть ты один борешься с двумя здоровенными мужиками. Меня поставили с Андреем Алексеевым и Дамиром Галиным. Галин 1994 года — такая рама была. Добрейший души человек, но вот такая рама. А Алексеев был такой чересчур накачанный. И мне 16 лет — иди, борись с ними, а я уже 400 пробежал, дышать не могу», — вспомнил Сергачёв.

Ранее Американский журналист Кен Кэмпбелл заявил, что форвард Кирилл Капризов вправе требовать от клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» достойный контракт.

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