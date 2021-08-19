СЭ: Андрей Свечников подпишет контракт с «Каролиной» на восемь лет

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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников подпишет новый восьмилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из Роли.
СЭ: Андрей Свечников подпишет контракт с «Каролиной» на восемь лет
  • Reuters
  • © James Guillory

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, что его прошлое соглашение с клубом на три года истекло по окончании сезона.

21-летний игрок был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года. В минувшем сезоне он провёл за команду 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка (15 голов + 27 ассистов). В 11 встречах плей-офф он забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что НХЛ одобрила нанесение рекламы на игровую форму.

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