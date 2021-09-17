В НХЛ могут вернуться к вопросу проведения матчей «Вашингтона» в России
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«Пару лет назад, ещё до пандемии, мы рассматривали возможность привезти в Россию «Кэпиталз». Полагаю, вскоре будет шанс вернуться к этому вопросу. Будут ли это матчи против команд КХЛ или что-то другое, мы пока не определились», — приводит слова Дэйли сайт НХЛ.
Он отметил, что у лиги уже есть определённый опыт матчей «Каролины Харрикейнз» с командами КХЛ. По словам Дэйли, необходимо подумать о формате проведения матчей. При этом он заявил, что НХЛ в целом интересно провести игры в Европе.
«На ключевых рынках: в Финляндии, Швеции, Чехии — мы проводим матчи регулярного чемпионата, но нам интересны и растущие рынки вроде Германии или Швейцарии. Там хоккей пока не в центре внимания, но его популярность растёт, о чём свидетельствует появление всё новых и новых игроков НХЛ из тех стран», — сказал Дэйли.
Напомним, что за «Вашингтон» выступают российские игроки Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Ранее Сидни Кросби заявил, что Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки.