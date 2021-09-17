В НХЛ могут вернуться к вопросу проведения матчей «Вашингтона» в России

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что лига в ближайшее время будет готова вернуться к вопросу о проведении матча «Вашингтон Кэпиталз» в России.

«Пару лет назад, ещё до пандемии, мы рассматривали возможность привезти в Россию «Кэпиталз». Полагаю, вскоре будет шанс вернуться к этому вопросу. Будут ли это матчи против команд КХЛ или что-то другое, мы пока не определились», — приводит слова Дэйли сайт НХЛ.

Он отметил, что у лиги уже есть определённый опыт матчей «Каролины Харрикейнз» с командами КХЛ. По словам Дэйли, необходимо подумать о формате проведения матчей. При этом он заявил, что НХЛ в целом интересно провести игры в Европе.

«На ключевых рынках: в Финляндии, Швеции, Чехии — мы проводим матчи регулярного чемпионата, но нам интересны и растущие рынки вроде Германии или Швейцарии. Там хоккей пока не в центре внимания, но его популярность растёт, о чём свидетельствует появление всё новых и новых игроков НХЛ из тех стран», — сказал Дэйли.

Напомним, что за «Вашингтон» выступают российские игроки Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

Ранее Сидни Кросби заявил, что Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки.