Кросби заявил, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби выразил надежду, что капитан «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге.

«Я надеюсь, что он сможет сделать это. Уже сказал ему об этом сегодня. Было бы потрясающе. Он в пределах досягаемости. Ови может забить из любой позиции за синей линией. Но я надеюсь, что все голы, которые он забьёт, будут в матчах против других команд», — цитирует Кросби ESPN.

На данный момент россиянин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (730 голов). От Марселя Дионна, который находится на пятой строчке, Овечкин отстаёт на одну шайбу. Возглавляет рейтинг Гретцки с 894 голами, за ним следуют Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

В июле 36-летний Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» сроком на пять лет.

Ранее россиянин заявил о намерении одержать победу на Олимпиаде в Пекине.