Кросби заявил, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби выразил надежду, что капитан «Вашингтона Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в лиге.
Кросби заявил, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки
  • Reuters

«Я надеюсь, что он сможет сделать это. Уже сказал ему об этом сегодня. Было бы потрясающе. Он в пределах досягаемости. Ови может забить из любой позиции за синей линией. Но я надеюсь, что все голы, которые он забьёт, будут в матчах против других команд», — цитирует Кросби ESPN.

На данный момент россиянин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (730 голов). От Марселя Дионна, который находится на пятой строчке, Овечкин отстаёт на одну шайбу. Возглавляет рейтинг Гретцки с 894 голами, за ним следуют Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766) и Бретт Халл (741).

В июле 36-летний Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» сроком на пять лет.

Ранее россиянин заявил о намерении одержать победу на Олимпиаде в Пекине.

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