The Athletic: Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря «Миннесоты»
- Reuters
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Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, перед началом тренировок россиянину предстоит получить рабочие визы для США и Канады, сдать отрицательный тест на коронавирус и, возможно, пройти вакцинацию.
В прошлом сезоне НХЛ Капризов провёл за «Миннесоту» 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 (27 + 24) очко, став обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку.
Ранее генменеджер «Миннесоты» рассказал о ходе переговоров с Капризовым.