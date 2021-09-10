The Athletic: Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря «Миннесоты»

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Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря своей команды.
The Athletic: Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря «Миннесоты»
  • Reuters
  • © Harrison Barden

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, перед началом тренировок россиянину предстоит получить рабочие визы для США и Канады, сдать отрицательный тест на коронавирус и, возможно, пройти вакцинацию.

В прошлом сезоне НХЛ Капризов провёл за «Миннесоту» 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 (27 + 24) очко, став обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку.

Ранее генменеджер «Миннесоты» рассказал о ходе переговоров с Капризовым.

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