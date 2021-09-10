The Athletic: Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря «Миннесоты»

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов может пропустить старт тренировочного лагеря своей команды.

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, перед началом тренировок россиянину предстоит получить рабочие визы для США и Канады, сдать отрицательный тест на коронавирус и, возможно, пройти вакцинацию.

В прошлом сезоне НХЛ Капризов провёл за «Миннесоту» 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 (27 + 24) очко, став обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку.

Ранее генменеджер «Миннесоты» рассказал о ходе переговоров с Капризовым.