«У него есть харизма, он победитель»: Знарок назначен главным тренером сборной России по хоккею

Олег Знарок возглавил сборную России по хоккею в преддверии Олимпийских игр в Пекине. Контракт со специалистом подписан на год. Валерий Брагин, которого Знарок сменил на посту главного тренера, останется в штабе на должности консультанта. По информации СМИ, с защитниками будет работать наставник рижского «Динамо» Сергей Зубов. Комментируя данное назначение, президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил, что Знарок пользуется серьёзным авторитетом у спортсменов, выступающих в НХЛ, а также обладает харизмой и духом победителя.

«Знарок пользуется авторитетом у игроков НХЛ»

Меньше чем за четыре с половиной месяца до начала Олимпийских игр в Пекине у сборной России по хоккею появился новый главный тренер. Им стал Олег Знарок, который ранее выигрывал с национальной командой ЧМ-2014 и ОИ-2018 в Пхёнчхане. Предыдущий наставник сборной Валерий Брагин останется в штабе и займёт должность консультанта.

По словам президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка, контракт с 58-летним специалистом подписан на год. В ближайшее время он вместе с Алексеем Жамновым отправится в Северную Америку, чтобы провести встречи с россиянами, выступающими в НХЛ.

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«Знарок пользуется авторитетом среди игроков НХЛ, мы надеемся, что он сплотит команду. У него есть харизма, он победитель. Чемпионат мира в Минске это доказал», — цитирует Третьяка ТАСС.

Полный состав тренерского штаба пока не называется, однако, по информации «Матч ТВ», в него точно войдёт рулевой рижского «Динамо» Сергей Зубов, который будет работать с защитниками.

В свою очередь, комментатор телеканала Дмитрий Губерниев написал в Telegram, что об окончательном назначении речи пока не идёт: якобы пока «продолжаются консультации».

Знарок — один из самых успешных тренеров в истории сборной России. Впервые он возглавил её весной 2014-го, сменив на этом посту Зинэтулу Билялетдинова после неудачи на домашней Олимпиаде в Сочи. Тогда соглашение с ним было подписано на четыре года.

Специалист тут же показал результат. Под его руководством коллектив произвёл фурор на первенстве планеты в Минске, выиграв все десять матчей в основное время и забросив в них 42 шайбы. В финале отечественная сборная сломила сопротивление Финляндии со счётом 5:2.

В дальнейшем подняться на высшую ступень пьедестала почёта не удавалось, но Россия неизменно завоёвывала медали. В 2015-м подопечные Знарка довольствовались серебром, разгромно уступив Канаде в решающем матче, а в 2016-м и 2017-м брали бронзу. На третьем в истории Кубке мира в Торонто россияне добрались до полуфинала, где вновь уступили канадцам — 3:5.

Завершил же первый этап работы в сборной Знарок победой на Олимпийских играх в Пхёнчхане — первой для отечественного хоккея с 1992 года. Правда, в Южную Корею не приехали игроки, выступающие в НХЛ, что в глазах некоторых специалистов и болельщиков сделало триумф менее ценным. К тому же в финале россияне едва не уступили сборной Германии.

Спустя четыре года у специалиста появится возможность доказать, что он способен стать лучшим на ОИ и при участии заокеанских звёзд: руководство лиги в начале сентября согласилось отпустить своих хоккеистов в Китай.

Что касается Брагина, то он успел провести во главе взрослой сборной лишь один крупный турнир — чемпионат мира в Риге, который закончился неудачей. В четвертьфинале Россия неожиданно уступила Канаде, выступавшей не в самом сильном составе (1:2 ОТ). После этого появились серьёзные сомнения, что герой молодёжных первенств планеты повезёт взрослую команду в Пекин.

«Раз Знарок берёт на себя ответственность, значит, готов её нести»

Решение сменить тренера сборной в преддверии ОИ и вернуть Знарка большая часть экспертов встретили с пониманием и одобрением. Так, бывший наставник национальной команды Вячеслав Быков считает, что тот больше остальных подходит для этой должности.

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«Думаю, все они — люди известные и знающие хоккей, это специалисты, которые имеют большой опыт и достаточно побед. Будем надеяться, что в этот раз наша команда завоюет золото Олимпийских игр, то есть защитит свой титул», — приводит слова Быкова ТАСС.

По словам обладателя Кубка Стэнли Валерия Каменского, возвращение Знарка — это риск, как и любое тренерское назначение, однако в пользу специалиста говорят показанные им в прошлом результаты.

«Кого бы ни назначили, был бы риск — это же хоккей. По статусу это нормальный выбор. Знарок берёт на себя ответственность, значит, он готов её нести. У него есть чувство победы на Олимпиаде. Он знает, как подготовиться и кого взять. Результата, кроме того, как отстоять титул, нет. Будем стараться, а там увидим — победит сильнейший. У нас есть все игроки, чтобы достойно выступить», — приводит слова Каменского Sport24.

Впрочем, нашлись и те, кто встретил назначение с непониманием. Так, по мнению двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, этот пост следовало доверить наставнику ЦСКА Сергею Фёдорову.

«Нам нужен специалист с опытом игры в НХЛ, с пониманием, как работает система, — основные соперники на Олимпиаде будут оттуда… Наверное, харизмы будет достаточно, чтобы обыграть профессиональную команду тренеров. Будем надеяться. Могу лишь пожелать удачи», — заявил Фетисов.

В свою очередь, ещё один двукратный олимпийский чемпион — Борис Михайлов — назвал странным решение назначить Брагина консультантом Знарка.

«Хочется пожелать ему сначала укомплектовать тренерский штаб, а потом вместе с коллегами укомплектовать команду. Всё-таки это титулованный тренер, он несколько раз выигрывал Кубок Гагарина, чемпионат мира и Олимпийские игры. Брагин, например, не достигал таких успехов, критика в его сторону была... Федерация свой ход сделала, сейчас дело за Знарком. Желательно, чтобы тренерский штаб стал известен общественности, тогда вопросов будет меньше. В любом случае хочется пожелать ему удачи — он взялся за очень сложное дело», — цитирует Михайлова Sport24.