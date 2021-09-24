В Госдуме поддержали назначение Знарка главным тренером сборной России

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал назначение российского тренера Олега Знарка наставником национальной команды по хоккею.

«Хоккей — системообразующий вид спорта для зимних Олимпийских игр. От результатов сборной России по хоккею зависит успех всех российских олимпийцев. Это непростое решение Федерации хоккея России со своими именитыми руководителями», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Депутат отметил, что полностью поддерживает назначение Знарка.

«Надеюсь, сборная России со Знарком покажет серьёзный результат на Олимпийских играх. Не вижу помех для завоевания олимпийского золота», — сказал он.

Напомним, что Знарок возглавлял сборную России с 26 марта 2014 года по 11 апреля 2018 года.

Под его руководством Россия выиграла чемпионат мира по хоккею 2014 года, а также Олимпийские игры 2018 года.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.