Стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

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Стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на ОИ в Пекине
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Как сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF), предварительный раунд мужского турнира по хоккею на Олимпийских играх в Пекине пройдёт с 9 по 13 февраля.

Сборная Россия выступит в группе В.

9 февраля национальная команды встретится со Швейцарией. Стартовый свисток — в 11:40 мск.

11 февраля российские хоккеисты сыграют с Данией. Начало встречи — в 7:10 по мск.

12 февраля россияне встретятся с Чехией. Начало — в 16:10 мск.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился ожиданиями от выступления российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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