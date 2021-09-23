Глава ОКР заявил, что сборная России может быть в пятёрке сильнейших на ОИ в Пекине

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился ожиданиями от выступления российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Глава ОКР заявил, что сборная России может быть в пятёрке сильнейших на ОИ в Пекине
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«Не стал бы брать зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане за основу. На той Олимпиаде было очень много ограничений, многие российские спортсмены не смогли выступить по причинам, которые до сих пор ясно не озвучены. А на Играх в Пекине Россия должна быть в пятёрке лучших. Но что-то конкретное сказать тяжело, потому что у нас до сих пор не было возможности протестировать места проведения соревнований, а в зимних видах спорта это очень важно», — приводит слова Позднякова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году российские спортсмены завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых медалей.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Поздняков ответил на вопрос, когда презентуют форму национальной команды на зимние Олимпийские игры в Пекине.

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