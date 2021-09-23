В ОКР рассказали, когда представят форму сборной России на ОИ в Пекине
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«Предполагаем, что презентация формы состоится в начале декабря. В данный момент мы проводим ряд согласований с Международным олимпийским комитетом, а Zasport готовит образцы и отшивает их», — приводит слова Позднякова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» РИА Новости.
Зимняя Олимпиада состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что зимние Игры в Пекине могут пройти без зрителей.