В ОКР рассказали, когда представят форму сборной России на ОИ в Пекине

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о том, когда будет представлена форма национальной команды для зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Предполагаем, что презентация формы состоится в начале декабря. В данный момент мы проводим ряд согласований с Международным олимпийским комитетом, а Zasport готовит образцы и отшивает их», — приводит слова Позднякова на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» РИА Новости.

Зимняя Олимпиада состоится с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что зимние Игры в Пекине могут пройти без зрителей.