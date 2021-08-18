Момент истины: решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2022 будет принято до конца августа

Национальная хоккейная лига продолжает вести переговоры о том, чтобы разрешить своим игрокам выступить на Олимпийских играх в Пекине. Хотя участие в соревнованиях прописано в коллективном соглашении, а в календаре регулярного чемпионата уже есть двухнедельная пауза, окончательное решение ещё не принято. В Международной федерации хоккея утверждают, что точка в этом вопросе будет поставлена в конце августа, а СМИ заявляют, что спортсмены всё-таки приедут в Китай.

Одним из главных вопросов в мире хоккея остаётся участие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимних Олимпийских играх в 2022 году. До начала соревнований в Пекине осталось уже меньше полугода — первый матч мужского турнира состоится 9 февраля 2022 года, а 20-го числа пройдёт финал. Но болельщики всё ещё не знают, смогут ли сборные сформировать составы из лучших на данный момент хоккеистов.

Переговоры между лигой, Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF) по поводу участия энхаэловцев стали своеобразной традицией перед каждыми Олимпийскими играми. Обычно их итоги становились известными гораздо раньше, чем сейчас. О том, что НХЛ не отпустит хоккеистов в Пхёнчхан в 2018-м, было объявлено за десять месяцев до начала турнира, а о том, что они смогут сыграть в Сочи в 2014-м, — за семь месяцев.

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По новому коллективному соглашению между НХЛ и игроками последние всё-таки получают возможность выступить на Олимпиадах в 2022 и 2026 годах, но в зависимости от того, как сложатся переговоры с их организаторами. В соответствии с этим пунктом договора при планировании нового сезона лига оставила задел в календаре регулярного чемпионата на время Игр. 2 февраля будут сыграны последние четыре матча, после чего начнётся пауза вплоть до 23-го числа. НХЛ собирается выделить ровно две недели на то, чтобы хоккеисты собрались в национальных командах, сыграли в Пекине и вернулись обратно в Северную Америку, чтобы дальше определять участников плей-офф.

Однако это ещё не повод для того, чтобы болельщики спокойно выдохнули. В своих новостях НХЛ подчёркивает, что окончательное решение всё равно не принято и переговоры продолжаются. Лига оставляет за собой право отказаться от поездки в Пекин, если игрокам будет угрожать опасность из-за коронавируса или повлияют другие причины. Если в итоге будет решено, что Олимпиада пройдёт без энхаэловцев, то календарь будет перевёрстан.

Тем не менее некоторая определённость в этом вопросе всё-таки существует. Президент IIHF Рене Фазель заявил, что переговоры завершатся до начала сентября, когда в НХЛ откроются тренировочные лагеря.

«Не решено на данный момент ничего. До конца месяца ничего не прояснится. Мы обсуждаем, переговоры идут, есть сложные моменты. Включая ситуацию с COVID-19. Но решение будет только в конце августа», — цитирует Фазеля ТАСС.

Ранее вице-президент Федерации хоккея России и глава штаба сборной Роман Ротенберг рассказывал, что ключевым моментом в переговорах остаётся коронавирус. НХЛ хочет решить этот вопрос с помощью страховки, чтобы не нести убытков в том случае, если игрок заболеет во время Олимпиады и не сможет после этого играть в регулярном чемпионате. Но, по словам Ротенберга, страховку от коронавируса получить невозможно, так как ни одна компания не может её предложить, и из-за этого сторонам пока не удаётся прийти к согласию.

Предполагалось, что недавняя летняя Олимпиада в Токио должна помочь более точно оценить риски, которые несут спортсмены. Об этом говорил Фазель, рассчитывая извлечь из этих соревнований положительный опыт для своего вида спорта. Итоги этих Игр можно назвать вполне оптимистичными — с 1 июля положительный тест сдали только 28 спортсменов из около 11,5 тыс. участников. Внутри Олимпийской Деревни было зафиксировано 36 случаев инфицирования. При этом ни разу не сообщалось, что кто-либо из спортсменов серьёзно пострадал из-за инфекции.

К тому же НХЛ сама хорошо подготовлена к тому, чтобы противостоять коронавирусу за пределами своей территории. По последним данным, 85% игроков уже вакцинированы. Лига планирует и дальше увеличивать эту долю, грозя спортсменам потерями в зарплате в случае отказа от прививки — если они заболевают коронавирусом, то не будут получать деньги за пропущенные игры.

По данным «Матч ТВ», в НХЛ хотят применять подобную схему и к будущим участникам Олимпийских игр в Пекине. Источник заявил, что лига всё-таки намеревается отпустить игроков, но предупредит их, что они лишатся части зарплат, если поездка в Китай закончится для них положительным тестом и пропуском матчей. Правда, отдельно оговаривается, что многие игроки будут терять только свою регулярную зарплату, в которую не входят подписные бонусы, из которых и состоит большая часть жалованья. Издание отмечает, что пропуск трёх матчей грозит даже лучшим игрокам потерей $36,6 тыс. — для большинства хоккеистов это довольно скромная сумма, которая составляет менее одного процента от общего дохода.

Ключевым фактором в вопросе участия энхаэловцев в Олимпиаде является то, что соответствующий пункт уже прописан в коллективном соглашении. По данным источника, лига не пойдёт на его нарушение без крайне веских причин, чтобы не понести репутационные потери.

«В принципе, НХЛ здесь и сейчас невыгодно участие в Олимпиаде, пусть даже она проходит на таком большом рынке, как Китай. Может быть, в далёкой перспективе это сулит какую-то прибыль, но это пока нельзя монетизировать. Но ещё дороже себе — нарушать коллективное соглашение и не отпускать игроков, потому что это может вызвать волну возмущения внутри лиги. Если НХЛ обещала, то слово своё сдержит. Переговоры лиги с МОК и IIHF затянуты потому, что НХЛ хочет извлечь максимальную выгоду из участия в Олимпиаде. И правильно делает», — утверждает «Матч ТВ».

У НХЛ остаётся немного времени до открытия тренировочных лагерей, после чего вносить изменения в календарь будет уже невозможно. До этого момента лига будет продолжать вести переговоры, считает источник, и в итоге должна будет дать добро в конце августа.