Фазель заявил, что решение об участии хоккеистов НХЛ в ОИ-2022 будет принято после Игр в Токио

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сообщил, что решение по возможности участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимней Олимпиаде в Пекине будет принято после летних Игр в Токио.

«Решение об участии игроков НХЛ будет принято после Олимпиады в Токио, когда будет произведён мониторинг и анализ того, как Япония смогла провести Игры в условиях пандемии коронавируса. Всё же есть обеспокоенность из-за COVID-19. Но то, что в предварительном плане календаря НХЛ есть «окно», настраивает на оптимизм», — приводит слова Фазеля ТАСС.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

В июле 2020 года НХЛ заключила новый коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что игроки лиги примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договорённости с МОК и IIHF.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее появилась информация, что в календаре НХЛ будет предусмотрена пауза на время ОИ-2022.