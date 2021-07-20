СМИ: В календаре НХЛ будет предусмотрена пауза на время ОИ-2022

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Расписание регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — 2021/22 будет включать перерыв на зимние Олимпийские игры в Пекине.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источник в офисе лиги. По информации портала, перерыв запланирован на период с 5 по 22 февраля 2022 года. Ожидается, что расписание, которое будет опубликовано 22 июля, включит оговорку о том, что участие хоккеистов НХЛ в Играх ещё не гарантировано.

Прошлые Олимпийские игры, которые состоялись в 2018 году, прошли без участия игроков НХЛ из-за разногласий по страхованию хоккеистов, нежелания владельцев клубов прерывать регулярный чемпионат.

В июле 2020 года НХЛ заключила новый коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что игроки лиги примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договорённости с МОК и IIHF.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Нэшвилла» совершил каминг-аут.

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