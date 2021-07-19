Хоккеист «Нэшвилла» совершил каминг-аут

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» Люк Прокоп признался, что является гомосексуалистом.

«Хотя последние полтора года были сумасшедшими, они также дали мне шанс найти своё истинное «я». Сегодня я с гордостью публично заявляю о том, что я гей», — написал 19-летний игрок в Instagram.

По его словам, долго шёл к моменту, когда сможет совершить каминг-аут и в итоге очень доволен своим решение сделать это сейчас.

«С юных лет я мечтал стать игроком НХЛ и считаю, что если буду проживать свою подлинную жизнь, то это повысит мои шансы осуществить мечты», — заявил Прокоп.

В декабре 2020 года Прокоп подписал трёхлетний контракт новичка с «Нэшвиллом». В минувшем сезоне он выступал в Западной хоккейной лиге за «Калгари Хитмен».

Ранее сообщалось, что впервые действующий игрок НФЛ совершил каминг-аут.