Хоккеист «Нэшвилла» совершил каминг-аут

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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» Люк Прокоп признался, что является гомосексуалистом.
Хоккеист «Нэшвилла» совершил каминг-аут
  • @lukeprokop_6
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«Хотя последние полтора года были сумасшедшими, они также дали мне шанс найти своё истинное «я». Сегодня я с гордостью публично заявляю о том, что я гей», — написал 19-летний игрок в Instagram.

По его словам, долго шёл к моменту, когда сможет совершить каминг-аут и в итоге очень доволен своим решение сделать это сейчас.

«С юных лет я мечтал стать игроком НХЛ и считаю, что если буду проживать свою подлинную жизнь, то это повысит мои шансы осуществить мечты», — заявил Прокоп.

В декабре 2020 года Прокоп подписал трёхлетний контракт новичка с «Нэшвиллом». В минувшем сезоне он выступал в Западной хоккейной лиге за «Калгари Хитмен».

Ранее сообщалось, что впервые действующий игрок НФЛ совершил каминг-аут.

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