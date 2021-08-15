Овечкин признался, что ему стало обидно за результат российских «художниц» на ОИ в Токио

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Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его обидел тот факт, что на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике отечественные спортсменки довольствовались лишь серебряными медалями.

«Смотрел ли я Олимпиаду в Токио? Только некоторые моменты, поскольку у меня были тренировки. Наша сборная показала хороший результат. И это несмотря на то что были дисквалификации. Если бы на Олимпиаду приехал полный состав, то было бы больше медалей. Зацепил ли какой-то особенный момент? Ну конечно. Нашим девочкам дали только серебро в художественной гимнастике, а не золото. Лично мне было чуть обидно», — цитирует слова Овечкина сайт «Матч ТВ».

Россиянка Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, уступив золото израильтянке Линой Ашрам, потерявшей предмет в упражнении с лентой. Также сборная России впервые с 2000 года уступила золото Олимпиады в групповом многоборье.

Ранее физиотерапевт сборной Израиля заявила, что Ашрам была лучшей на Олимпиаде.

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