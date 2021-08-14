Физиотерапевт сборной Израиля заявила, что Ашрам была лучшей на Олимпиаде

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Физиотерапевт сборной Израиля по художественной гимнастике Натали Бартлер поделилась мнением о победе Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Физиотерапевт сборной Израиля заявила, что Ашрам была лучшей на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Линой абсолютно достойна золота. Мне часто приходилось реабилитировать её после тяжёлых травм, но я всегда видела её огонь в глазах, она была готова на всё, чтобы поскорее оправиться от травмы. Она настоящий боец. Не понимаю шума вокруг победы Ашрам, она ведь была лучшей на этих соревнованиях», — приводит слова Бартлер ONE.

Она также заявила, что Израиль является лидером в художественной гимнастике, а Россия учится у их сборной. По её словам, физиотерапевт сборной России приезжал узнавать у неё определённую методику лечения при реабилитации.

«Он приезжал изучить израильскую реабилитацию и передать полученные знания своей стране. На мой взгляд, это признак того, что мы всё делаем правильно», — добавила Бартлер.

Напомним, Ашрам выиграла золото, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль. 

Ранее тренер Ашрам выразила мнение, что гимнастка не захочет продолжать карьеру после ОИ в Токио.

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