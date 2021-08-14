Тренер Ашрам считает, что гимнастка не захочет продолжать карьеру после ОИ в Токио

Елена Копыленко, тренер израильской гимнастки Линой Ашрам, выигравшей золотую медаль соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио, рассказала, собирается ли её подопечная продолжать карьеру.

«Насколько я знаю, она хотела закончить карьеру на мажорной ноте. Думаю, что выше золотой медали Олимпийских игр ничего быть не может. Не думаю, что Линой захочет выступать дальше, понимая, что любая потеря предмета будет смаковаться всеми», — цитирует Копыленко РИА «Новости».

Напомним, что Ашрам выиграла золото, несмотря на то что уронила предмет в упражнении с лентой.

Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест, который был отклонён.

Ранее Копыленко заявила, что была уверена в победе Дины Авериной на ОИ в Токио.