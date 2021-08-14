Тренер Ашрам заявила, что была уверена в победе Дины Авериной на ОИ в Токио

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Елена Копыленко, тренер израильской гимнастки Линой Ашрам, выигравшей золотую медаль соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио, ответила, ждала ли она победы россиянки Дины Авериной в соревнованиях.
Тренер Ашрам заявила, что была уверена в победе Дины Авериной на ОИ в Токио
  • РИА Новости

«Пожалуй, даже была в этом уверена. Во время выступлений гимнасток на Олимпийских играх не считала сложность, не анализировала чистоту исполнения. Я привыкла к тому, что любые соревнования выигрывает россиянка. Была потрясена итогами. Говорила себе: «Не может быть, чтобы Ашрам стала чемпионкой!» До сих пор не могу поверить в случившееся», — цитирует Копыленко РИА «Новости».

Напомним, что Ашрам выиграла золото несмотря на то, что уронила предмет в упражнении с лентой.

Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест, который был отклонён.

Ранее тренер Ашрам ответила, встречалась ли она с наставниками сестёр Авериных.

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