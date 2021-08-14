Тренер Ашрам: очень неприятно, когда люди не умеют достойно проигрывать

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Айелет Зуссман, тренер израильской гимнастки Линой Ашрам, выигравшей золотую медаль соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио, ответила, встречалась ли она с тренерами россиянок Арины и Дины Авериных.

«Нет. Очень неприятно, когда люди не умеют достойно проигрывать. Но я встретила тренера белорусской гимнастки Алины Горносько, выигравшей бронзовую медаль. Они тоже были против россиянок, потому что Арина Аверина заняла четвёртое место. Для меня все, кто стоял на подиуме, должны были там быть», — цитирует Зуссман Ynet.

Напомним, что Ашрам выиграла золото несмотря на то, что уронила предмет в упражнении с лентой.

Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест, который был отклонён.

Ранее сообщалось, что сёстры Аверины заявили о намерении взять реванш у Ашрам на ОИ в Париже.

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