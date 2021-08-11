Сёстры Аверины заявили о намерении взять реванш у Ашрам на ОИ в Париже

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины заявили, что намерены взять реванш у израильтянки Линой Ашрам на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«После того, как встретили в России, хочется не опускать руки, а продолжать, идти только вперёд и радовать людей. Все ждут, чтобы мы поехали в Париж и взяли реванш. Желание появилось», — цитирует Дину Аверину ТАСС со ссылкой на эфир Первого канала.

По словам Арины Авериной, им хочется остаться в художественной гимнастике.

«Желание появилось вдвойне после того, как как нас встретили на родине. Да, хочется остаться», — сказала она.

Напомним, что в соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио золотую медаль выиграла Ашрам, несмотря на то что она уронила предмет в упражнении с лентой. Дина Аверина завоевала серебряную медаль, а Арина Аверина заняла четвёртое место.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы Дины Авериной. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.

Ранее украинская судья объяснила, почему Дине Авериной долго выставляли оценку на ОИ в Токио.