Украинская судья объяснила, почему Дине Авериной долго выставляли оценку на ОИ в Токио

Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная прокомментировала ситуацию с долгой паузой перед выставлением оценки российской гимнастке Дине Авериной после соревнований в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.

«На Олимпийских играх работает только одна бригада судей. Обычно на соревнованиях как минимум две бригады — каждая судит через вид. Таким образом, соревнования проходят быстрее. Паузы на Играх были значительные, поэтому соревнования были растянуты», — цитирует Виноградную Sport24.

Судья отметила, что выставить последнюю оценку, когда решается судьба золотой медали, — очень нервное занятие.

«Судьи не могли подсчитать разницу. Каждый выставляет свою оценку и не знает оценки в других бригадах, чтобы понять, сколько надо выставить, чтобы победил тот или иной спортсмен», — отметила она.

По словам Виноградной, все оценки видит президент технического комитета, которая является россиянкой.

Вряд ли она занималась подсчётами, чтобы победила израильская гимнастка», — сказала судья.

Напомним, что золотую медаль соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио выиграла израильская гимнастка Линой Ашрам, несмотря на то что она уронила предмет в упражнении с лентой. Дина Аверина завоевала серебряную медаль. Арина Аверина заняла четвёртое место.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы Дины Авериной. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.

Ранее сообщалось, что украинскую судью раскритиковали за высказывания о поражении Авериной на ОИ в Токио.