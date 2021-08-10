Украинскую судью раскритиковали за высказывания о поражении Авериной на ОИ в Токио

Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная прокомментировала победу израильской гимнастки Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.

«Я знаю всех судей, которые были на Играх в Токио. Они лучшие представители нашего спорта, и мы очень поддерживаем и уважаем друг друга. Наибольшую ненависть вызывает наша судья Наталья Еромина только потому, что она украинка. Как будто украинский паспорт автоматически делает тебя более двуличным по отношению к россиянкам», — написала Виноградная на своей странице в Facebook.

По её словам, украинские судьи ценят российских гимнасток, считают их великими спортсменками, а также уважают их тренеров.

«У Ероминой была самая сложная работа вместе с Евой Серрано, и я уверена, что они обе блестяще справились со своей задачей. Однако главное отличие было не в их судейских оценках и вообще не имело никакого отношения к судьям — повторюсь, сложность тела решила судьбу золотой награды», — написала судья.

Виноградная отметила, что, сняв видео с Анной Ризатдиновой получила много критики.

«Люди желают мне смерти! Я убеждена, что оценки на Олимпийских играх в Токио были выставлены правильно. Если кто-то желает высказаться — не стесняйтесь, мы можем обсудить сложность программы каждого и то, что стало решающим фактором в выставлении баллов», — написала она.

Напомним, Ашрам выиграла золотую медаль, несмотря на то, что уронила предмет в упражнении с лентой. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы Авериной после упражнения с лентой. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.

Ранее Зарипова объяснила, почему Аверина проиграла Ашрам на Олимпиаде.