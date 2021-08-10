Зарипова объяснила, почему Аверина проиграла Ашрам на Олимпиаде

Советская гимнастка Венера Зарипова объяснила, почему россиянка Дина Аверина уступила израильтянке Линой Ашрам на летних Олимпийских играх в Токио.

«Тут сыграли правила, которые были введены в 2016 году. С учётом оценки сложности выступления падение ленты, что допустила израильтянка, снижают оценку на 0,7–1,00 бал. По правилам, которые были раньше, падение автоматически выбивало гимнаста из гонки за медали. По новым правилам не так, они заточены под как можно более высокий уровень конкурентности», — цитирует Зарипову 9tv.co.il.

Гимнастка отметила, что сейчас правила в художественной гимнастике очень чётко распределены.

«Мы в своё время были воспитаны на чистой художественной гимнастике. После введения новых правил в выступлении стали оценивать в основном акробатику. Действующие правила написаны, будто под израильтянку. После потери Линой Ашрам собралась, вышла и сделала всё стабильно и без потерь, что сыграло в конечном счёте немаловажную роль», — сказала она.

Напомним, Ашрам выиграла золотую медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль.

Сборная России осталась недовольна судейскими оценками и подала протест на баллы Авериной после упражнения с лентой. После отклонения протеста Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики.

Ранее сообщалось, что Аверина призвала прекратить травлю Ашрам.