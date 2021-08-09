Дина Аверина призвала прекратить травлю олимпийской чемпионки Ашрам

Россиянка Дина Аверина, завоевавшая серебряную медаль в финале индивидуального многоборья по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, прокомментировала резкие выпады в социальных сетях в адрес израильской гимнастки Линой Ашрам, занявшей первое место.

«Меня, как и Линой Ашрам, травят в социальных сетях. Да, не все люди меня поддерживают. Но мы ни в чём не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — ведь она ничего такого не сделала. Не нужно её травить», — приводит слова Авериной «Чемпионат».

Ашрам опередила Аверину на 0,15 балла в индивидуальном многоборье, несмотря на то что выронила ленту во время своего выступления, а россиянка выступила чисто.

Ранее Ашрам заявила, что не сердится на Дину Аверину.