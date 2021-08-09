Ашрам: я не сержусь на Дину Аверину

Израильская гимнастка Линой Ашрам, которая завоевала золото в финале индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, рассказала о взаимоотношениях с россиянкой Диной Авериной, выигравшей серебро.

«Мы с Авериной не общались после финала. Мы вообще не видели друг друга, потому что пошли на пресс-конференцию. Она села рядом со мной, тогда начались вопросы. Я не сержусь на неё. В конце концов, она отреагировала так, как посчитала правильным. Меня не волновала моя медаль, я совершенно не думала об этом. Я спортсмен-боец, люблю соревноваться. После падения, я знаю, поднимаются как можно выше. Ошибка в первый день соревнований заставила меня открыть глаза и на следующий день стать ещё более сосредоточенной. Даже когда я уронила предмет в последнем упражнении, то продолжала соревноваться. Я знала свой уровень сложности, он был очень высоким, я могла сохранить свой результат. Хотелось просто сделать всё, что в моих силах», — приводит слова Ашрам Оlympics.sport5.co.il.

Израильская спортсменка опередила Дину Аверину на 0,15 балла, несмотря на то что выронила предмет во время упражнения с лентой, а россиянка свою программу исполнила без ошибок.

Ранее Дина Аверина поблагодарила болельщиков за поддержку после инцидента с судейством на ОИ в Токио.