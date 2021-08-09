Ашрам: я не сержусь на Дину Аверину

Короткая ссылка
Израильская гимнастка Линой Ашрам, которая завоевала золото в финале индивидуального многоборья в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, рассказала о взаимоотношениях с россиянкой Диной Авериной, выигравшей серебро.
Ашрам: я не сержусь на Дину Аверину
  • РИА Новости

«Мы с Авериной не общались после финала. Мы вообще не видели друг друга, потому что пошли на пресс-конференцию. Она села рядом со мной, тогда начались вопросы. Я не сержусь на неё. В конце концов, она отреагировала так, как посчитала правильным. Меня не волновала моя медаль, я совершенно не думала об этом. Я спортсмен-боец, люблю соревноваться. После падения, я знаю, поднимаются как можно выше. Ошибка в первый день соревнований заставила меня открыть глаза и на следующий день стать ещё более сосредоточенной. Даже когда я уронила предмет в последнем упражнении, то продолжала соревноваться. Я знала свой уровень сложности, он был очень высоким, я могла сохранить свой результат. Хотелось просто сделать всё, что в моих силах», — приводит слова Ашрам Оlympics.sport5.co.il.

Израильская спортсменка опередила Дину Аверину на 0,15 балла, несмотря на то что выронила предмет во время упражнения с лентой, а россиянка свою программу исполнила без ошибок.

Ранее Дина Аверина поблагодарила болельщиков за поддержку после инцидента с судейством на ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить