Дина Аверина поблагодарила болельщиков за поддержку после инцидента с судейством на ОИ в Токио

Серебряный призёр Игр в Токио в художественной гимнастике Дина Аверина во время чествования российских олимпийцев на Красной площади поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Ирина Винер-Усманова всегда была на связи. Она сразу же подняла кипеж, начала успокаивать нас, подбирая нужные слова. За что обидно больше всего? Обидно за всё в целом. В какой момент мы поняли, что происходит что-то не то? После первого предмета ещё подумали: «Ну мало ли». А после второго поняли, что нас придерживают. Я очень благодарна, что столько людей пришли нас поддержать. Большое спасибо им за это. Планы на будущее? Пока их нет», — сказала Аверина.

7 августа по итогам четырёх упражнений в индивидуальном многоборье Дина Аверина набрала 107,650 балла и стала серебряным призёром Олимпиады в Токио. Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800). При этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета.

Ранее в Белорусской ассоциации гимнастики резко высказались в адрес россиян.