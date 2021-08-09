В Белорусской ассоциации гимнастики резко высказались в адрес россиян

В официальном аккаунте Белорусской ассоциации гимнастики в Facebook высказались о позиции России относительно судейства во время финального турнира по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если вы великие, то сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC — номер пять», — гласит ответ на комментарий одного из российских пользователей под постом в Facebook украинской судьи Лидии Виноградной, которая назвала объективной работу судей во время турнира по художественной гимнастике на Играх в Токио.

7 августа золотую медаль в индивидуальном многоборье выиграла израильтянка Линой Ашрам, которая уронила предмет во время своего выступления, но всё равно получила высокие оценки. Второе место заняла выступившая без ошибок россиянка Дина Аверина.

Ранее Тарасова ответила украинской судье, объяснившей победу Ашрам на Олимпиаде.