Тарасова ответила украинской судье, объяснившей победу Ашрам на Олимпиаде
- РИА Новости
«Мы за день до соревнований в квалификации с этой же программой обыграли эту же девочку. Там трудность тела была достаточная? Наши девочки тогда выиграли у неё. Вижу ли я в этом политику? Да», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».
По её мнению, россияне просто надоели всем своими победами и за результат нужно спрашивать с судей.
«Тренерам просто не хочется работать после таких безобразных и нечестных соревнований», — добавила Тарасова.
Напомним, что израильская гимнастка Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла. В России многие выразили несогласие с итогами соревнований.
Ранее болгарский тренер по художественной гимнастике Нешка Робева заявила, что Дина Аверина заслужила золото Игр.