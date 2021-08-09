Тарасова ответила украинской судье, объяснившей победу Ашрам на Олимпиаде

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова украинской судьи Лидии Виноградной о причинах распределения мест в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Тарасова ответила украинской судье, объяснившей победу Ашрам на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Мы за день до соревнований в квалификации с этой же программой обыграли эту же девочку. Там трудность тела была достаточная? Наши девочки тогда выиграли у неё. Вижу ли я в этом политику? Да», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

По её мнению, россияне просто надоели всем своими победами и за результат нужно спрашивать с судей. 

«Тренерам просто не хочется работать после таких безобразных и нечестных соревнований», — добавила Тарасова.

Напомним, что израильская гимнастка Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла. В России многие выразили несогласие с итогами соревнований.

Ранее болгарский тренер по художественной гимнастике Нешка Робева заявила, что Дина Аверина заслужила золото Игр.

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