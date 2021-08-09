Болгарский тренер по художественной гимнастике: Дина Аверина заслужила золото Игр

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Болгарский тренер Нешка Робева выразила удивление итогами олимпийских соревнований по художественной гимнастике в личном многоборье, где чемпионкой стала гимнастка из Израиля Линой Ашрам, а россиянка Дина Аверина получила серебряную медаль.
Болгарский тренер по художественной гимнастике: Дина Аверина заслужила золото Игр
  • Reuters

«Не может быть спорта, итоги состязаний в котором вызывают серьёзные сомнения. Я обсуждала сегодняшнюю ситуацию с коллегами, и мы пришли к выводу, что звание олимпийской чемпионки заслужила Дина Аверина, а не Ашрам. Жалко и обидно, что так получилось на Олимпиаде», — приводит слова Робевой ТАСС.

По её мнению, новые правила абсолютно непонятны болельщикам и приводят к скандальным ситуациям. Она отметила, что в современных реалиях итоги соревнований зачастую зависят от сложности упражнений, а не от чистоты выполнения.

Напомним, что израильская гимнастка Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла. В России многие выразили несогласие с итогами соревнований.

Ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов напомнил, как Дина Аверина уронила ленту и выиграла ЧМ-2018 у Ашрам.

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