Венедиктов напомнил, как Дина Аверина уронила ленту и выиграла ЧМ-2018 у Ашрам

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Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов напомнил, как российская гимнастка Дина Аверина уронила ленту и выиграла чемпионат мира 2018 года.
Венедиктов напомнил, как Дина Аверина уронила ленту и выиграла ЧМ-2018 у Ашрам
  • РИА Новости

«На чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 года в Софии случилась зеркальная история: Дина Аверина уронила ленту, но получила золото, а Линой Ашрам — серебро», — написал Венедиктов в Twitter.

Напомним, что израильская гимнастка Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла. В России многие выразили несогласие с итогами соревнований.

Ранее синхронистка Мария Шурочкина в связи со скандалом обратилась к сёстрам Авериным.

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