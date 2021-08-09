Венедиктов напомнил, как Дина Аверина уронила ленту и выиграла ЧМ-2018 у Ашрам

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов напомнил, как российская гимнастка Дина Аверина уронила ленту и выиграла чемпионат мира 2018 года.

«На чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 года в Софии случилась зеркальная история: Дина Аверина уронила ленту, но получила золото, а Линой Ашрам — серебро», — написал Венедиктов в Twitter.

Напомним, что израильская гимнастка Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпиаде уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла. В России многие выразили несогласие с итогами соревнований.

Ранее синхронистка Мария Шурочкина в связи со скандалом обратилась к сёстрам Авериным.