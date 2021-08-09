Синхронистка Шурочкина в связи со скандалом обратилась к сёстрам Авериным

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина обратилась к гимнасткам Дине и Арине Авериным.

«Элегантные, стойкие, грациозные, утончённые, но при этом такие сильные… Девочки, вы совершенные и уникальные, не похожие ни на кого в мире! Очень жаль, что несправедливость победила в этот раз… Не расстраивайтесь — каких-то три года, и вы покажете, кто вы на самом деле и на что способны», — написала Шурочкина в Instagram.

На Олимпиаде в Токио Дина завоевала серебряную медаль, а Арина стала четвёртой. Золото в многоборье завоевала представительница Израиля Линой Ашрам.

Ранее Дина Аверина рассказала, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова сравнила ситуацию на Олимпиаде с тем, как засудили Алексея Немова в спортивной гимнастике на Олимпиаде 2004 года в Афинах.