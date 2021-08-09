Дина Аверина: Винер-Усманова сравнила нашу ситуацию с тем, как засудили Немова

Россиянка Дина Аверина рассказала, что президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сравнила ситуацию на Олимпийских играх в Токио с тем, как засудили Алексея Немова в спортивной гимнастике на Олимпиаде 2004 года в Афинах.

«Ирина Александровна Винер-Усманова первой поддержала нас после выступления. И сравнила это с тем, как засудили Алексея Немова», — цитирует Аверину ТАСС.

Она также отметила, что в российской команде стараются читать все сообщения от болельщиков и отвечать каждому на слова поддержки.

Напомним, что израильская гимнастка Линой Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин после скандального судейства в художественной гимнастике заявил, что у России сперва забрали флаг, а теперь отбирают и победы.