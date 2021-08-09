Ягудин — о серебре Авериной на ОИ: у нас забрали флаг и потом отбирают победы

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о серебре россиянки Дины Авериной в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
Ягудин — о серебре Авериной на ОИ: у нас забрали флаг и потом отбирают победы
  • РИА Новости

«Сначала американские спортсмены говорят в адрес наших олимпийцев: «Вас здесь быть не должно», и им это сходит с рук. После сопернице Дины Авериной в борьбе за золотую медаль откровенно завысили оценку, несмотря на грубую ошибку», — написал Ягудин в Instagram.

По его словам, данная ситуация символизирует о том, что на Олимпиаде ещё появилась оценка «за гражданство».

«У нас забрали флаг и потом отбирают победы. Просто потому что ты русский! Олимпиада становится больше похожа на Евровидение, где судейство продиктовано политическими аспектами», — добавил Ягудин.

Напомним, что израильская гимнастка Линой Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Ранее израильская гимнастка Офир Даян высказалась о золотой медали Ашрам в Токио.

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