Израильская гимнастка Даян о золоте Ашрам: все нас должны бояться и уважать

Короткая ссылка
Израильская гимнастка Офир Даян высказалась о золотой медали соотечественницы Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Израильская гимнастка Даян о золоте Ашрам: все нас должны бояться и уважать
  • Reuters

«Мы все плакали. Мы были друг с другом годами, мы все её знаем, она заслужила это. После первого упражнения мы уже сказали Ашрам, что это её золото. Она просто удивительна. Все должны нас бояться и уважать», — цитирует Даян Walla.co.il

Напомним, что Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Ранее олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл сравнила золото Ашрам с победой Алины Загитовой над Евгенией Медведевой в фигурном катании на ОИ-2018.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить