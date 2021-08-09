Израильская гимнастка Даян о золоте Ашрам: все нас должны бояться и уважать

Израильская гимнастка Офир Даян высказалась о золотой медали соотечественницы Линой Ашрам в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Мы все плакали. Мы были друг с другом годами, мы все её знаем, она заслужила это. После первого упражнения мы уже сказали Ашрам, что это её золото. Она просто удивительна. Все должны нас бояться и уважать», — цитирует Даян Walla.co.il.

Напомним, что Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Ранее олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл сравнила золото Ашрам с победой Алины Загитовой над Евгенией Медведевой в фигурном катании на ОИ-2018.