Израильская гимнастка Даян о золоте Ашрам: все нас должны бояться и уважать
- Reuters
«Мы все плакали. Мы были друг с другом годами, мы все её знаем, она заслужила это. После первого упражнения мы уже сказали Ашрам, что это её золото. Она просто удивительна. Все должны нас бояться и уважать», — цитирует Даян Walla.co.il.
Напомним, что Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.
Ранее олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл сравнила золото Ашрам с победой Алины Загитовой над Евгенией Медведевой в фигурном катании на ОИ-2018.