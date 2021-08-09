Баюл сравнила золото Ашрам с победой Загитовой над Медведевой
- globallookpress.com
«Не понимаю, в чём скандал? Спортсмен вышел, сделал своё, ему выставили оценку. Вспомните мою Олимпиаду-1994. В 2018-м, когда Медведева и Загитова соревновались, была такая же ситуация. Медведева выиграла произвольную, но этого не хватило до золота. Да, я больше болела за Медведеву...» — написала Баюл в Instagram.
Напомним, что израильская гимнастка Линой Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.
На зимней Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Алина Загитова завоевала золото в одиночном фигурном катании, а Медведева стала второй.
Ранее украинская судья объяснила, почему Ашрам победила на Олимпиаде.