Украинская судья объяснила, почему израильская гимнастка Ашрам победила на Олимпиаде
- Reuters
«Всё решила трудность тела. Преимущество Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли обойти эту разницу даже за счёт более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом. А эта разница произошла именно в том, что Линой сделала другие, более сложные повороты», — сказала Виноградная на видео, которое было опубликовано в сториз в Instagram-аккаунте украинской гимнастки Анны Ризатдиновой.
Напомним, что Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.
Ранее тренер израильской гимнастки Ашрам отреагировала на жалобы России на судейство.