Украинская судья объяснила, почему израильская гимнастка Ашрам победила на Олимпиаде

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Украинская судья по художественной гимнастике Лидия Виноградная объяснила, почему израильтянка Линой Ашрам завоевала золото в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Украинская судья объяснила, почему израильская гимнастка Ашрам победила на Олимпиаде
  • Reuters

«Всё решила трудность тела. Преимущество Ашрам в этом по протоколам было огромным перед российскими гимнастками, и они не смогли обойти эту разницу даже за счёт более чистого исполнения, в том числе и ошибки Линой с лентой, и более сложной работы с предметом. А эта разница произошла именно в том, что Линой сделала другие, более сложные повороты», —  сказала Виноградная на видео, которое было опубликовано в сториз в Instagram-аккаунте украинской гимнастки Анны Ризатдиновой.

Напомним, что Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Ранее тренер израильской гимнастки Ашрам отреагировала на жалобы России на судейство.

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