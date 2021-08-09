Тренер израильской гимнастки Ашрам отреагировала на жалобы России на судейство
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«Жалобы России на судейство? Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Россиянки — одни из главных наших соперниц в мире, но, что касается Линой, это были её лучшие соревнования в карьере», — цитирует Зуссман The Jerulasem Post.
По словам тренера, она всегда была уверена, что её подопечная сможет завоевать желанную награду. Зуссман добавила, что Ашрам знает, что необходимо делать в нужный момент.
Напомним, что Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.
Ранее президент Израиля поддержал гимнастку Ашрам после победы на Олимпиаде.