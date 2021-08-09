Тренер израильской гимнастки Ашрам отреагировала на жалобы России на судейство 

Короткая ссылка
Айелет Зуссман, тренер израильтянки Линой Ашрам, отреагировала на жалобы россиян на судейство индивидуального многоборья в рамках соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
Тренер израильской гимнастки Ашрам отреагировала на жалобы России на судейство 
  • © Reuters

«Жалобы России на судейство? Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Россиянки — одни из главных наших соперниц в мире, но, что касается Линой, это были её лучшие соревнования в карьере», — цитирует Зуссман The Jerulasem Post.

По словам тренера, она всегда была уверена, что её подопечная сможет завоевать желанную награду. Зуссман добавила, что Ашрам знает, что необходимо делать в нужный момент.

Напомним, что Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно выиграла золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина завоевала серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Ранее президент Израиля поддержал гимнастку Ашрам после победы на Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить