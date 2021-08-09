Президент Израиля поддержал гимнастку Ашрам после победы на Олимпиаде
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«Не принимай близко к сердцу все возражения и протесты. Мы гордимся тобой! Когда мы увидели, как ты плачешь, стоя на пьедестале, как поднимают израильский флаг, увидели твою золотую медаль и услышали гимн Израиля — мы были растроганы до слёз!» — приводит слова Герцога Israel Hayom.
Напомним, Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но всё равно завоевала золото, получив по итогам четырёх видов 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина выиграла серебряную медаль с результатом 107,650 балла.
Ранее депутат Госдумы России Виталий Милонов заявил, что судейство на олимпийском турнире по художественной гимнастике было продажным.