Милонов: судейство на олимпийском турнире по художественной гимнастике было продажным

Депутат Госдумы России Виталий Милонов в разговоре высказался о резкой критике судейства на Олимпиаде-2020 в художественной гимнастике японскими болельщиками.

«Японцы молодцы, что так высказались. Судейство было продажным, всё они прекрасно видели и всё понимали. Это позор для всей мировой гимнастики! Откуда криворукая эта взялась — я не понимаю. Как в самых худших событиях договорных матчей. Японские болельщики объективно высказались о том беспределе, который устроили судьи на соревнованиях по гимнастике», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс».

7 августа Линой Ашрам из Израиля выиграла золото в личном первенстве (107,800 балла), несмотря на то что уронила ленту во время выступления. Россиянка Дина Аверина, выступившая чисто, заняла второе место (107,650 балла).

Ранее японские болельщики возмутились судейством на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике.