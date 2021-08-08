Японские болельщики возмутились судейством на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике

Японские болельщики раскритиковали судейство в личном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

Посетители портала Yahoo News Japan выразили своё негодование от судейских оценок, обратив внимание на тот факт, что завоевавшая золотую медаль израильтянка Линой Ашрам потеряла ленту во время своего выступления, а россиянка Дина Аверина выполнила запланированную программу без ошибок. Болельщики считают, что на олимпийских соревнованиях сборную России засудили.

Дина Аверина в борьбе за золото уступила израильтянке Линой Ашрам 0,125 балла. Её сестра Арина заняла четвёртое место.

Ранее Захарова раскритиковала судейство на олимпийском турнире по художественной гимнастике.