Японские болельщики возмутились судейством на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике

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Японские болельщики раскритиковали судейство в личном многоборье на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.
Японские болельщики возмутились судейством на олимпийских соревнованиях по художественной гимнастике
  • Reuters

Посетители портала Yahoo News Japan выразили своё негодование от судейских оценок, обратив внимание на тот факт, что завоевавшая золотую медаль израильтянка Линой Ашрам потеряла ленту во время своего выступления, а россиянка Дина Аверина выполнила запланированную программу без ошибок. Болельщики считают, что на олимпийских соревнованиях сборную России засудили.

Дина Аверина в борьбе за золото уступила израильтянке Линой Ашрам 0,125 балла. Её сестра Арина заняла четвёртое место.

Ранее Захарова раскритиковала судейство на олимпийском турнире по художественной гимнастике.

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