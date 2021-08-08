Захарова высказалась о судействе на олимпийском турнире по художественной гимнастике

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поделилась своим мнением об оценках в соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

«Я прочитала японскую прессу, которая собирала отзывы от поклонников художественной гимнастики. Японцы были в шоке от увиденного. Это не назвать судейством, это антисудейство! Мы видели всё, весь мир всё видел! Ирина Винер назвала всё своими словами, хотя, думаю, достаточно мягко. Это требует совершенно иных слов и выражений. Весь мир видел великолепное, уверенное и высокопрофессиональное выступление наших гимнасток. Также весь мир видел, каким образом проявили себя люди, которых назвали судьями. Они, к сожалению, подвели людей, которые возложили на них данную функцию», — цитирует Захарову «Спорт-Экспресс».

В индивидуальном многоборье россиянка Дина Аверина набрала 107,650 балла и завоевала серебро Олимпиады, Арина Аверина стала четвёртой (102,100). Обладателем золотой медали стала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), допустившая потерю предмета во время упражнений с лентой.

Ранее Захарова заявила, что Россию нельзя вычеркнуть из мирового спорта.