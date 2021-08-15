В НХЛ пока не приняли окончательного решения об участии игроков лиги в ОИ-2022

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сообщила, что окончательное решение об участии игроков лиги в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине пока не принято.

«Окончательное решение об участии игроков НХЛ на Олимпиаде 2022 года в Пекине ещё не принято. Переговоры продолжаются. Если будет достигнута договорённость с профсоюзом игроков НХЛ и IIHF по всем вопросам, в том числе касающихся страхования хоккеистов в случае заражения коронавирусом, то лига, в соответствии с коллективным трудовым соглашением, объявит паузу в чемпионате с 7 по 22 февраля 2022 года, чтобы игроки сумели принять участие в олимпийском хоккейном турнире. НХЛ и профсоюз игроков оставляют за собой право отказаться от участия в Играх, если ситуация с коронавирусом ухудшится или же каким-либо другим способом будет угрожать безопасности и здоровью хоккеистов, а также в случае возникновения других причин, которые могут стать обоснованием для такого решения», — говорится в заявлении.

XXIV зимняя Олимпиада состоится в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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