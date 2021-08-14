Овечкин не исключил возвращения в «Динамо» после окончания контракта с «Вашингтоном»

Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался по поводу возможного возвращения в московское «Динамо».

«Конечно, рассчитываем выиграть Кубок Стэнли. Связан ли контракт с «Вашингтоном» с тем, что завершу карьеру в этом клубе? Поговорим через пять лет. Желание вернуться в «Динамо» есть, но, опять же, поговорим через пять лет», — цитирует Овечкина ТАСС.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, а его предыдущий контракт с клубом истёк по окончании минувшего сезона. В 2018 году россиянин впервые стал вместе с «Вашингтоном» победителем плей-офф Национальной хоккейной лиги и завоевал Кубок Стэнли.

За «Динамо» он играл с 2001 по 2005-й год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ.

Ранее Овечкин ответил на вопрос о возможном участии в ОИ-2022.