Фетисов раскритиковал отсутствие тренера у сборной России по хоккею на Игры в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию с отсутствием главного тренера сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Бардак, что до сих пор нет тренера на Олимпиаду и это является интригой. Те, кто принимает решения, не готовы определиться. У хоккеистов есть нервозность, я точно знаю, со многими общался. Непонятна ситуация с результатом», — цитирует Фетисова «Чемпионат».

По мнению Фетисова, в тренерский штаб сборной должны войти специалисты, которые имеют опыт выступления в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Среди них он назвал Сергея Фёдорова, Вячеслава Козлова, Сергея Гончара, Алексея Жамнова.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на ОИ в Пекине.