Губерниев заявил, что Знарок пока не назначен главным тренером сборной России

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно назначения Олега Знарока главным тренером сборной России по хоккею.

«А Знарок ещё не назначен! Будут ещё консультации! Вот оно как!» — гласит сообщение в Telegram-канале Губерниева.

24 сентября президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что 58-летний Знарок возглавит российскую команду на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, а Валерий Брагин, ранее работавший наставником сборной, будет консультантом Знарока.

Ранее Фетисов отреагировал на назначение Знарока главным тренером сборной России.