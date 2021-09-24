Губерниев заявил, что Знарок пока не назначен главным тренером сборной России

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно назначения Олега Знарока главным тренером сборной России по хоккею.
Губерниев заявил, что Знарок пока не назначен главным тренером сборной России
  • Reuters

«А Знарок ещё не назначен! Будут ещё консультации! Вот оно как!» — гласит сообщение в Telegram-канале Губерниева.

24 сентября президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что 58-летний Знарок возглавит российскую команду на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, а Валерий Брагин, ранее работавший наставником сборной, будет консультантом Знарока. 

Ранее Фетисов отреагировал на назначение Знарока главным тренером сборной России.

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