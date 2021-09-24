Фетисов отреагировал на назначение Знарка главным тренером сборной России

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение российского тренера Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею.
Фетисов отреагировал на назначение Знарка главным тренером сборной России
  • © AP

«Надеюсь, это было продуманное решение. У меня были мысли о других кандидатах, но решение принято. Остаётся только пожелать удачи Олегу Валерьевичу. Будем ждать побед и болеть за сборную России», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Знарок возглавлял сборную России с 26 марта 2014 года по 11 апреля 2018 года.

Под его руководством Россия выиграла чемпионат мира по хоккею 2014 года, а также Олимпийские игры 2018 года.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.

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