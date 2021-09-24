Фетисов отреагировал на назначение Знарка главным тренером сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение российского тренера Олега Знарка главным тренером сборной России по хоккею.

«Надеюсь, это было продуманное решение. У меня были мысли о других кандидатах, но решение принято. Остаётся только пожелать удачи Олегу Валерьевичу. Будем ждать побед и болеть за сборную России», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Знарок возглавлял сборную России с 26 марта 2014 года по 11 апреля 2018 года.

Под его руководством Россия выиграла чемпионат мира по хоккею 2014 года, а также Олимпийские игры 2018 года.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стало известно расписание матчей сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине.